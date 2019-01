Bomexplosie voor beroemde pizzeria in Napels

In de Zuid-Italiaanse stad Napels is voor een internationaal bekende pizzeria een bom ontploft. Het kleine springtuig beschadigde de ingang van restaurant Sorbillo in het historische centrum van de geboortestad van de pizza. Niemand raakte gewond. Pizzabakker Gino Sorbillo, die met zijn pizzeria ook een vestiging heeft in New York, toonde zich op Facebook met plakkaat waarop geschreven stond: “Gesloten wegens bom”. Het restaurant is ook bij toeristen erg populair. Sorbillo sprak van “een aanval op het erfgoed van Napels”.

De voorzitter van het Italiaanse huis van afgevaardigden, de Napolitaan Roberto Fico, verwees naar de maffia en betuigde Sorbillo zijn solidariteit. “De instellingen staan aan de kant van degenen die zich niet laten intimideren door de laffe aanvallen van de Camorra”, tweette hij.







De Camorra is in Napels actief en verdient ook geld met afpersing. Zaken die geen geld geven aan de maffiaclans, worden bedreigd. Het persbureau Ansa schreef dat in minder dan een maand acht springtuigen voor verschillende winkels tot ontploffing werden gebracht.

Bron: Belga