Aanslag Nairobi – “Aanvallers viseerden Amerikaanse conferentie”

Bij de aanslag op een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi werd een door Amerikanen georganiseerde conferentie geviseerd, maakte politiewoordvoerder Mawira Mungania woensdag bekend. Die conferentie zou aanvankelijk in het luxehotel plaatsvinden, maar werd in laatste instantie verplaatst naar een andere locatie. De aanslag werd opgeëist door de islamistische terreurorganisatie al-Shabaab. Hoeveel aanvallers betrokken waren, is niet bekend. Officieel staat het dodental op zes, maar volgens lokale bronnen vielen er minstens vijftien doden, onder wie ook buitenlanders.

Volgens de Keniaanse regering was de situatie dinsdagavond laat onder controle, maar toch werden er woensdagochtend nog schoten en ontploffingen gehoord in de omgeving van het hotel, stelde een journalist van het Duitse persagentschap dpa vast. Hij zag wel hoe tientallen mensen die opgesloten zaten in het complex, in veiligheid werden gebracht.

bron: Belga