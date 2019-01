Wordt de asymmetrische jeans dé trend van 2019?

Als het van de bedenkers afhangt, dragen de fashionista’s onder ons straks allemaal een asymmetrische jeans. De meningen zijn voorlopig echter verdeeld.

Het idee komt van het ontwerpersduo Ksenia Schnaider, de Oekraïense ontwerpster Ksenia Marchenko en de Russische grafisch vormgever Anton Schnaider. De opvallende broek heeft een rechte pijp langs de ene kant en een breed flare jeans-model aan de andere kant.

Aandacht trekken







Hoewel het model er vreemd uitziet, gelooft ontwerpster Ksenia Marchenko dat dit het juiste moment is om ermee naar buiten te komen. “Er is mij verschillende keren verteld dat het idee van de asymmetrische jeans té extreem is en dat niemand een broek zoals deze nodig heeft. Daarom heb ik een paar seizoenen gewacht met de lancering, maar uiteindelijk heb ik besloten om het toch maar gewoon te doen. Ik vind het net goed dat mensen erover praten. En wie het aandurft zal zeker de aandacht trekken,” vertelt ze aan het magazine Dazed.

Populair bij Bella Hadid en Dua Lipa

Ksenia Schnaider heeft al eerder modetrends ingezet. Zo bedacht het duo onder meer een jeansbroek met een short over genaaid. Het model werd ondertussen gedragen door beroemdheden zoals Bella en Gigi Hadid, Adwoa Aboah en Dua Lipa. Ook in het geval van de asymmetrische jeans verwachten ze dat de broek eerst opgepikt zal worden door beroemdheden, IT-girls en fashionista’s. Wellicht omdat ze voor de ‘gewone mensen’ nog wat te extravert is.

‘You love it or you hate it’-model

Op Instagram gaat de bizarre broek vlotjes over de tongen. Het is duidelijk dat het om een ‘you love it or you hate it’-model gaat. De reacties gaan van “Oh mijn God, ik moet dit hebben”, “Ik ben verliefd op deze broek” tot “Niet erg handig op de fiets” en “Niet als ik serieus genomen wil worden, nee”.

Wat zeker serieus is, is de prijs. Voor 327 euro is de asymmetrische jeans van jou. Die kan je trouwens nu al bestellen via hun website.