Verliefd zijn maakt je onoverwinnelijk

Verliefd worden is een van de leukste dingen ter wereld. Je zit op een roze wolk en voelt vlinders in je buik, je hart gaat sneller slaan… Maar het heeft blijkbaar nog andere voordelen. Je lichaam maakt namelijk interferonen aan en die zorgen ervoor dat je tijdelijk onoverwinnelijk wordt.

Interferonen

Wetenschappers van de universiteit van Californië in Los Angeles hebben een interessant onderzoek gevoerd. Twee jaar lang volgden ze 47 vrouwen op de voet. Die hadden een ding gemeen: ze werden verliefd. Dat verliefde gevoel leidde tot de aanmaak van interferonen. Dat zijn eiwitten die je lichaam ook aanmaakt nadat het in contact komt met een virus. Ze geven een boost aan je immuunsysteem en versterken je lichaam. Verliefd zijn is dus niet alleen goed voor je psychologische toestand, maar ook je fysieke gezondheid heeft er baat bij.

Mannen vs. vrouwen







De onderzoekers zijn niet helemaal zeker waarom dat net gebeurt. Een plausibele verklaring is dat het lichaam van een vrouw zich op die manier klaarmaakt voor een zwangerschap. Dat verklaart echter niet helemaal waarom de interferonen na een tijdje wegebben, dus verder onderzoek is noodzakelijk. Het betekent echter ook dat mannen anders reageren wanneer ze verliefd worden en het is daarom interessant om tijdens een volgende studie ook de mannelijke bevolking eens te bestuderen.