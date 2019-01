Paris Jackson belandt in psychiatrische kliniek

Paris Jackson heeft zich laten opnemen in een kliniek om aan haar psychische problemen te werken, meldt Entertainment Tonight. De 20-jarige dochter van de King of Pop is al sinds begin december niet meer in de openbaarheid verschenen en ook op Instagram blijft het stil.

Volgens aan anonieme bron zou het niet goed gaan met Paris Jackson. “Na een druk werkjaar waarbij ze de hele wereld rondreisde, besloot Paris dat ze even vrijaf moest nemen om haar fysieke en emotionele gezondheid weer op te krikken”, valt te horen in haar entourage. “Ze heeft zichzelf laten opnemen in een behandelingscentrum en kijkt er naar uit om dat herboren weer te verlaten.”

Niet de eerste keer

De enige dochter van Michael Jackson heeft een verleden met mentale problemen. Als tiener bracht ze na een zelfmoordpoging een flinke tijd door in een instituut voor jongeren met psychische stoornissen. Door de jaren is ze steeds openhartig geweest over haar strijd tegen depressie en angsten.







Paris vertelde in 2017 dat ze in een depressie was geraakt, nadat ze op school met de verkeerde mensen bevriend raakte. Het model kreeg thuisonderwijs tot haar vader stierf. Ze was toen elf.

Sociale mediastilte

Paris is normaal gesproken regelmatig op sociale media te vinden, maar ze heeft inmiddels al een maand niets geplaatst op Twitter en Instagram. Ze ontbrak ook op foto’s die haar broer Prince tijdens de feestdagen deelde.

Het ging om foto’s van een reis naar Tokio met enkele familieleden, onder wie hun jongere broer Blanket, die tegenwoordig Bigi heet.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.