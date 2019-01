MTV komt met extra afleveringen ‘Ex on the Beach: Double Dutch’

Goed nieuws voor de vele fans van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Hoewel afgelopen zondag de laatste uitzending te zien was op MTV, is daarmee de kous nog niet af. MTV komt namelijk op de proppen met een speciale ‘Wat gebeurde er next?’-reeks waarin er wordt gekeken hoe het nu gaat met alle deelnemers.

Het seizoen begon met ‘bad boy’ Brody, Diaz, Djessy, Elias, Lena, Robin, Stacy en Viktor. Binnen een paar weken tijd maakten hun ex’en Angelica, Harrie, Jim, Kevin, Kim, Mezdi, Renan, Renske, Ricardo, Sabrina, Samantha, Yasmine en YinYin hun opwachting in de villa.







Goed voor kilo’s aan spieren, valse borsten, konten en lippen. Allemaal moest je ze afgelopen zondag bij de laatste aflevering uitzwaaien.

Verschillende kanalen

Als je wil weten hoe het komt dat Robin en Stacey nu toch niet meer samen zijn, Viktor met de broer van Mr. Loco Loco samen is, of hoe het nog gaat met de ravissante Lena en haar twerkende kont, is het moment aangebroken.

Je ziet het allemaal in de extra afleveringen, die de komende weken iedere woensdag en vrijdag online te zien zullen zijn. Zowel op de website van MTV, als op de app en het YouTube-kanaal van de zender. Op 16 februari is er dan een grote terugblik van al die specials te zien op televisie.

Wil je nog een keer het hele seizoen bingewatchen? MTV zendt op 14 februari, ofte Valentijnsdag, vanaf 20.00 uur een marathonuitzending van het hele seizoen uit.

Bekijk hieronder alvast een teaser van ‘Wat gebeurde er next?’.