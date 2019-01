McDonalds verliest alleenrecht op merknaam Big Mac in Europa

Een Big Mac zal je in de toekomst misschien niet alleen bij fastfoodketen McDonalds kunnen eten. Ook de kleine Ierse concurrent Supermac mag voortaan een burger onder die naam lanceren.

Dat is het gevolg van een uitspraak door het Europese patentbureau EUIPO. McDonalds kan wel nog beroep aantekenen en is dat ook van plan.







Supermac had in maart 2017 een aanvraag ingediend om de merknaam ook te mogen gebruiken in de Europese Unie. Volgens het bedrijf misbruikt McDonalds de merknaam om te verhinderen dat de Ieren ook buiten de landsgrenzen actief zouden worden. Het bedrijf krijgt nu gelijk van het Europees patentbureau.

David tegen Goliath

Pat McDonagh, directeur van Supermac, heeft het over “een gevecht van David tegen Goliath”. De keten telt momenteel een 100-tal restaurants in Ierland en Noord-Ierland maar wil graag uitbreiden naar andere landen in de EU.