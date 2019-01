Duitse ‘vertragingssjaal’ levert 7.550 euro op

Dat ook de Duitse spoorwegen te maken hebben met vertraging, laat het breiwerk van de moeder van journalist Sara Weber uit München goed zien. Zij was de belabberde punctualiteit van de Deutsche Bahn zo beu dat ze besloot in haar breinaald te kruipen.

Het idee was eenvoudig, in het hele jaar 2018 maakte de vrouw twee rijen per dag en hierbij gebruikte ze verschillende kleuren om te laten zien hoevaak de trein te laat was, zo meldt The Guardian.

Virale sjaal







Aan de hand van kleurcodes wordt direct duidelijk hoe vaak en hoe lang de vrouw vertraging had. Indien een trein minder dan vijf minuten te laat vertrok, gebruikte ze de kleur grijs. Voor vertragingen van tussen de vijf minuten en een half uur veranderde de kleur in roze. Rood werd gebruikt bij vertragingen langer dan een half uur of in het geval van extra reistijd op zowel de heen- als terugreis.

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen “Bahn-Verspätungsschal” gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) 6 janvier 2019

“In het voorjaar was er weinig aan de hand met een hoop grijs en roze. Dit veranderde in de zomer toen er werkzaamheden waren”, meldt Weber op Twitter. Het grote rode vlak op de sjaal is een pijnlijke herinnering aan deze zomerse vertraging die erg lang aanhield.

Het verhaal verspreidde zich als een lopend vuurtje nadat Weber het breiwerk van haar moeder op Twitter deelde, al snel had heel Duitsland het over de Bahn-Verspätungsschal en duikelden bieders op eBay over elkaar heen. Webers moeder is nu een van de weinigen die kan zeggen dat vertragingen haar iets opleverden. Op de virale sjaal werd maar liefst 7.550 euro geboden op eBay.

Bron: Metro Nederland