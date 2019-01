Dit zijn de meest Instagramwaardige plekjes in Europa

Heb jij ook al eens zitten dagdromen bij een foto van je favoriete influencer? De kiekjes zien er altijd perfect uit, om van de locaties nog maar te zwijgen. De meest Instagramwaardige plekjes in Europa zijn nu allemaal samengevat op een kaart. Nu nog kiezen waar je volgende keer op vakantie gaat.

Alles voor Instagram

Autoverhuurder Auto Escape verzamelde maar liefst vijftig bestemmingen die garant staan voor een dromerige Instagramfoto. De kaart is interactief en geeft je in een oogopslag een overzicht. Heel origineel zijn de bestemmingen misschien niet en ze gaan de diversiteit zeker niet ten goede komen. Veel millennials laten zich, volgens een studie van reisagentschap Expedia, echter leiden door het Instagramgehalte van een bestemming. Bovendien zorgt de kaart er misschien voor dat we allemaal wat meer gaan beseffen dat Instagramfoto’s niet altijd een waarheidsgetrouwe weergave bieden. Wedden dat de Italiaanse Cinque Terre in het echt minder sprookjesachtig is?