Dit is de beste schoen voor je voeten. En nee, het is geen sneaker

Als je een hele dag moet rechtstaan, kan je wel eens last krijgen van je rug. Goed schoeisel is dus onontbeerlijk. Veel mensen grijpen graag naar een sportieve sneaker, als het om comfortabele schoenen gaat, maar die blijkt toch niet de meest ergonomische oplossing.

Heb je vaker last van je rug of benen? Dan moet je investeren in een schoen die je voetzool goed ondersteunt. Heel platte schoenen, zoals sandalen of loafers, zijn dus geen goed idee.







Het zal je waarschijnlijk verbazen, maar ideaal is een schoen met een (klein) hakje. Een hak tussen de 2 en 4 cm zorgt er immers voor dat je bekken recht blijven, wat goed is voor je rug.

Leder

Daarnaast mogen je schoenen zeker niet te groot zijn. Als je voet kan verschuiven, belast je je bekken. Ten slotte is leder een goed idee. De rekbare stof past zich immers aan aan de vorm van je voet.