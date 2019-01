Bizar. Culthit ‘Africa’ van Toto zal voor altijd te horen zijn in de woestijn

‘Africa’, het allerbekendste nummer van de Amerikaanse rockband Toto, zal “voor eeuwig spelen” dankzij een geluidsinstallatie die geplaatst zal worden in de Namibische woestijn. De song zal onophoudelijk afgespeeld worden.

Het idee komt van de Namibisch-Duitse kunstenaar Max Siedentopf. Hij maakte een geluidsinstallatie die werkt op zonnebatterijen en verbonden is met een MP3-speler. Daarom staat enkel het nummer ‘Africa’ van Toto. Siedentopf noemde zijn kunstwerk toepasselijk ‘Toto Forever’. Op zijn website zegt Siedentopf dat hij met de installatie “wellicht het allerbeste nummer van de laatste vier decennia wil eren”.

Goed doel







Al is het niet de eerste keer dat ‘Africa’ non-stop wordt afgespeeld. In september speelde een concertzaal in Bristol het nummer 12 uur aan één stuk om geld in te zamelen voor een goed doel.

TOTO FOREVER from Max Siedentopf on Vimeo.