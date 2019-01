Zeker 200 arrestaties in Zimbabwe bij protesten tegen stijging brandstofprijzen

Bij de protesten tegen de verdubbeling van de brandstofprijs in Zimbabwe zijn zeker 200 mensen opgepakt. Eén persoon werd gedood en verschillende demonstranten raakten gewond bij confrontaties met de veiligheidstroepen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Owen Ncube vandaag laten weten. Om nog meer protest te voorkomen, heeft de regering een deel van het mobiele internet laten blokkeren. Sociale media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter zijn niet meer bereikbaar. President Emmerson Mnangagwa verdubbelde de brandstofprijzen zaterdagavond vanwege de zware economische crisis, waardoor in Zimbabwe nu de hoogste brandstofprijzen ter wereld gelden. In verschillende steden in het land braken maandag protesten uit. De politie schoot hier en daar met scherp. In de arme wijken van de hoofdstad Harare patrouilleerden ook militairen. Vandaag waren in het centrum van Harare zo goed als alle winkels gesloten. Daarmee werd gevolg gegeven aan een oproep van de vakbonden.

De regering schuift de verantwoordelijkheid voor de protesten in de schoenen van de belangrijkste oppositiepartij MDC (Beweging voor een Democratische Verandering). Onbekenden pleegden maandagavond een aanslag met een brandbom op de zetel van de partij. Er was alleen materiële schade.







In Zimbabwe werd Robert Mugabe eind 2017 in een militaire staatsgreep na 37 jaar van de macht verdreven. Het leger bracht Emmerson Mnangagwa aan de macht, en hij won de controversiële verkiezingen. Sinds hij aan de macht kwam, beloofde hij investeerders weer naar Zimbabwe te lokken, maar voorlopig zonder veel resultaat. Het land zit met een groot tekort aan cash en Amerikaanse dollars. Volgens veel Zimbabwanen is het nu moeilijker dan onder Mugabe.

Bron: Belga