VAR krijgt buitenspellijn in play-offs, dan toch geen uniforme wedstrijdbal

De raad van bestuur van de Pro League heeft vandaag het contract met Deltacast goedgekeurd. De Luikse firma zal de komende twee seizoenen de buitenspellijn voor de Belgische videorefs leveren. Een uniforme wedstrijdbal komt er uiteindelijk niet, omdat de offertes niet beantwoordden aan de verwachtingen. De overeenkomst met Deltacast zit al een tijdje in de pijplijn, maar werd vorige maand nog on hold gezet. Er lag toen een contract voor vijf jaar op tafel, maar de Pro League wilde zich in een snel ontwikkelende markt niet zo lang vastbinden aan een partner. Uiteindelijk werd een contract voor twee seizoenen, met optie op verlenging wel goedgekeurd.

Deltacast zal de technologie leveren voor de offsidelijn van de videoref. Die was totnogtoe niet voorhanden, waardoor buitenspel maar moeilijk waar te nemen viel. Door de technologie van Deltacast, die ook al met de tv-operatoren samenwerkt, zal offside nu een zwart-witbeslissing worden. De videorefs zullen vanaf de play-offs, voor alle wedstrijden in PO1 en PO2, een beroep kunnen doen op de virtuele hulplijn.







De Pro League neemt woensdag contact op met de scheidsrechterscommissie om zo snel mogelijk de opleidingen te starten. “Zodat de videorefs klaar zijn voor de start van de play-offs”, luidt het in een persbericht.

Ook het contract met de naamsponsor van een uniforme wedstrijdbal stond op de agenda van de raad van bestuur. Na de tenderoproep in september bleven er met Select en Macron nog twee kandidaten over. Geen van beide offertes voldeed echter aan de verwachtingen, waarop de Pro League besliste om het idee van een uniforme standaardbal in de prullenmand te gooien. Elke club kiest zelf met welke bal gespeeld wordt.

bron: Belga