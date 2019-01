Theo Francken “geshockeerd en ontdaan”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is “geshockeerd en ontdaan” na het bekijken van de Pano-reportage over de fraude met humanitaire visa die vanavond wordt uitgezonden. Dat verklaarde hij deze avond in Het Journaal (één). In de zaak van onregelmatigheden bij het toekennen van humanitair visa werd het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam opgepakt. Hij zou hoge gelden hebben ontvangen om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen. Voor Francken was het redden van Syrische christenen uit de handen van IS een prachtig initiatief. “We hebben dit gedaan met de regering, in volledige consensus”, benadrukte de gewezen staatssecretaris.

Indien het onderzoek het verhaal bevestigt “dan voel ik mij totaal misbruikt, niet alleen ik maar ook het hele systeem en de Syrische christenen zelf”, zei Theo Francken nog.







Volgens de VRT had Francken zelf reeds geruchten opgevangen. Hij zou de getuigen gevraagd hebben naar de politie te stappen met hun verhaal.

bron: Belga