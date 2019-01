Steeds meer kinderen in Syrië in gevaar door vrieskou

In Syrië bedreigen vriestemperaturen en barre levensomstandigheden in Rukban, aan de zuidwestelijke grens met Jordanië, steeds meer kinderen. In één maand tijd zijn minstens 8 kinderen overleden. Dat maakt Geert Cappelaere, directeur Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, bekend in een officieel statement. “In Rukban, waar 80 procent van de inwoners bestaat uit vrouwen en kinderen, hebben extreme kou en het gebrek aan medische zorg voor moeders en kinderen, de nu al moeilijke levensomstandigheden nog verergerd”, aldus Cappelaere. Veel Syriërs vluchten in Syrië weg van het gewelddadige conflict in het Hajin-gebied. Het gaat hierbij vaak over families die op zoek zijn naar veiligheid, maar in de kou verzeilen zonder onderdak, basisbenodigdheden of medische zorgen. De teller staat ondertussen al op 8 dode kinderen, van wie de meesten jonger dan vier maanden oud.

Cappelaere benadrukt dat er dringend een oplossing moet komen. “Zonder maatregelen zullen er elke dag nog meer Syrische kinderen sterven. De geschiedenis zal ons veroordelen voor deze vermijdbare sterfgevallen. Er zijn geen excuses in de 21ste eeuw voor wat er nu gebeurt”, klinkt het kritisch. Volgens Unicef moeten gezinnen in de vuurlinie vrije doorgang en de noodzakelijke medische hulp krijgen. “We roepen alle partijen in het conflict op om een humanitair konvooi naar Rukban te laten vertrekken. Zo kunnen we levens redden.”







bron: Belga