Premier Theresa May houdt allerlaatste pleidooi voor brexit-akkoord met EU

De Britse eerste minister Theresa May heeft deze avond in het parlement in Londen een allerlaatste pleidooi gehouden voor het akkoord dat ze met de Europese Unie gesloten heeft over het Britse vertrek uit de EU, vlak voor dat parlement zich uitspreekt over die deal. Het akkoord zet het Verenigd Koninkrijk “op weg naar een betere toekomst”, zei een vurige May. Voor een overvol, rumoerig parlement sloot May één voor één de alternatieven voor haar akkoord uit. Een nieuw referendum over de brexit zou tot verdere verdeelheid in de Britse samenleving leiden, zei ze. “Er is geen eensgezindheid over de vraag die moet worden gesteld, en al helemaal niet over het antwoord.”

Een brexit zonder akkoord met de EU is niet waar de Britten in 2016 voor gestemd hebben tijdens het brexit-referendum, aldus May, “want ze willen wel goede handelsrelaties onderhouden met de EU”.







Nieuwe parlementsverkiezingen, zoals oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) vraagt, ziet May ook niet zitten. “Deze stemming gaat niet om wat best is voor de oppositieleider, maar wel voor het land. Bovendien zouden nieuwe verkiezingen niets veranderen aan de keuze waar het parlement voor staat: “deal, geen deal of geen brexit”.

“Sommigen suggereren dat er een vierde optie bestaat: het onderhandelen van een nieuw akkoord tegen 29 maart, maar dat akkoord bestaat niet”, vervolgde May.

De goedkeuring van het akkoord met de EU is de enige realistische optie, besloot May. “Voor velen van ons zal dit de belangrijkste stemming zijn die we meemaken. (…) Ze bepaalt de toekomst van onze kiezers, van hun kinderen en van hun kleinkinderen. We zullen een beslissing nemen waar we allemaal mee moeten leven. De gevolgen van een ja-stem zijn duidelijk, die staan in het akkoord beschreven. Een neen-stem zal tot onzekerheid leiden, verdeeldheid en het risico op een brexit zonder akkoord.”

bron: Belga