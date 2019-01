Parlementsleden verwerpen enige amendement op brexit-akkoord, stemming is begonnen

Het Britse parlement heeft deze avond om 20.25 uur Belgische tijd een historische stemming aangevat: de meer dan 600 parlementsleden spreken zich uit over het brexit-akkoord van premier Theresa May met de Europese Unie. Een amendement op de tekst werd verworpen met 600 stemmen tegen 24. Omstreeks 20.40 uur moet het eindresultaat bekend zijn. Voor de stemming werden vier amendementen op het brexit-akkoord in overweging genomen, maar drie ervan werden op het laatste moment ingetrokken. Het overblijvende amendement werd met een grote meerderheid verworpen. Het zou, indien goedgekeurd, de regering verplicht hebben het brexit-akkoord in die zin aan te passen dat het Verenigd Koninkrijk zich unilateraal uit de Ierse ‘backstop’ kon terugtrekken.

Bron: Belga