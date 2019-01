Nemmouche wil niet praten, ontkent dader te zijn

Hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche heeft vandaag geweigerd te praten tijdens het verhoor van voorzitter Laurence Massart. Hij oordeelt dat hij zich niet voldoende kan verdedigen omdat iedereen die de verdediging wilde oproepen als getuige, door Massart geweigerd werd. Vandaag zou een cruciale dag worden op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum. De voorzitster zou immers hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche aan de tand voelen. Maar die voelde daar niets voor.

Nemmouche antwoordde eerst wel negatief op de vraag of hij de aanslag op het Joods Museum gepleegd had. Hij bekende vervolgens wel dat hij in het bezit was van de wapens.







Daarna liet hij weten voorlopig geen vragen te beantwoorden. “Ik kan me niet verdedigen omdat alle getuigen die een andere lezing van het dossier zouden geven, geweigerd zijn. Daarom wil ik geen uitleg geven.”

Voorzitter Massart maakte hem duidelijk dat er geen “voorlopig” is in dit proces. “Je antwoordt nu of niet”, klonk het.

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

bron: Belga