Mikaela Shiffrin wint reuzenslalom Kronplatz, haar 53e WB-zege

Mikaela Shiffrin heeft vandaag de wereldbekermanche reuzenslalom in het Italiaanse skioord Kronplatz op haar naam geschreven. De 26-jarige Amerikaanse boekte haar 53e WB-zege, de tiende van het seizoen. Shiffrin domineerde in de eerste run en gaf de overwinning niet meer uit handen in de tweede. De tweevoudig olympisch kampioene haalde het met een tijd van 2:04.75. Daarmee was ze 1.21 beter af dan de Franse wereldkampioene Tessa Worley. De Italiaanse Marta Bassino werd derde op 1.57.

In de algemene wereldbekerstand, die Shiffrin al twee keer op haar naam zette, staat de Amerikaanse aan de leiding met 1.394 punten. De Slowaakse Petra Vlhova, dinsdag vierde, is tweede met 898 punten. De Zwitserse Wendy Holdener staat op de derde plaats met 593 punten. Shiffrin springt in het reuzenslalomklassement van de derde naar de eerste stek met 355 punten, voor Worley (345 ptn) en de Italiaanse voormalige koploopster Federica Brignone (310 ptn).







Bron: Belga