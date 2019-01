Meer dan half miljoen nieuwe fietsen verkocht in 2018

De verkoop van nieuwe fietsen bij de officiële fietshandelaars is vorig jaar tot boven het half miljoen stuks geklommen. In totaal werden er 503.119 fietsen verkocht, een stijging met bijna vier procent in vergelijking met 2017, zo blijkt uit een onderzoek van de organisatoren van de Belgische fietsbeurs Velofollies. De verkoopcijfers worden vooral aangedreven door de toenemende populariteit van de elektrische fiets, die intussen goed is voor een marktaandeel van bijna vijftig procent. De e-bike verkoopt vooral goed bij de dertig- tot vijftigjarigen, die hun tweewieler aanschaffen voor het woon-werkverkeer. Ook de verkoopstijging van de speedelecs, de elektrische plooifietsen en de bakfietsen zet die tendens kracht bij.

Net zoals de voorbije jaren, zijn het vooral vrouwenfietsen die vlot over de toonbank gaan. Ongeveer 65 procent van de verkochte fietsen is een damesmodel.







Voorts valt op dat de Belgische fietshandelaars nagenoeg geen gebruik lijken te maken van onlineplatorms. Bijna 87 procent van de verkopers geeft aan daar niet in te willen investeren. De verkopers willen vooral inzetten op persoonlijke dienstverlening en onderhoud.

Bron: Belga