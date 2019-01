Leider Ricky Brabec geeft op met motorbreuk

Ricky Brabec, de Amerikaanse leider bij de motoren, heeft met een motorbreuk de Dakar moeten verlaten. Na 56 km gaf zijn motor de geest. De Amerikaan was bezig aan een uitstekende wedstrijd en stak een hand uit naar de eindzege. Adrien Van Beveren (Yamaha) wordt nu virtueel leider. In 2018 moest Brabec eveneens in de tiende rit opgeven met een kapotte motor. Brabec, die in deze Dakar de vierde etappe won, had in de stand 7:47 voorsprong op Adrien Van Beveren (Yamaha). De laatste overwinning van een Honda-rijder in de Dakar dateert van 1989. Toen won de Fransman Gilles Lalay. De voorbije zeventien edities werd de Dakar bij de motoren gedomineerd door KTM.

De deelnemers zijn deze ochtend vertrokken voor een etappe van 576 km waarvan 361 km tegen de tijd. Vanavond overnachten ze in het bivak van Pisco.







Bron: Belga