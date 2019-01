Labour dient na brexit-stemming motie van wantrouwen in tegen regering-May

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn dient in het Britse parlement een motie van wantrouwen in tegen de conservatieve regering van Theresa May. Dat heeft hij deze avond bekendgemaakt nadat het parlement het brexit-akkoord van May met 432 stemmen tegen 202 verworpen heeft. Het debat over de motie zal morgen al plaatsvinden. Premier May had meteen na de bekendmaking van het resultaat van de brexit-stemming al gezegd dat ze openstaat voor een debat over zo’n motie. Als ze, ondanks haar grote nederlaag, het vertrouwen wint, wil May met het hele parlement overleg plegen over de volgende stappen.

bron: Belga