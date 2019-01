Ivanka Trump geen kandidaat-voorzitter Wereldbank, zegt Witte Huis

Ivanka Trump, dochter van, gaat mee beslissen wie de nieuwe voorzitter wordt van de Wereldbank, maar is zelf geen kandidaat. Dat maakte het Witte Huis bekend, na geruchten in de Financial Times. De krant berichtte eind vorige week dat Ivanka Trump mogelijk kandidaat was. Andere namen die werden genoemd waren die van David Malpass, een hooggeplaatst medewerker van het Amerikaanse ministerie van Financiën, Nikki Haley, voormalig ambassadrice bij de VN, en Mark Green, voorzitter van het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën wilde vrijdag geen commentaar kwijt aan de krant. Maar gisteren kwam de formele ontkenning van het Witte Huis.







Huidig voorzitter van de Wereldbank, Jim Yong Kim, kondigde vorige week verrassend zijn ontslag aan, dat op 1 februari ingaat. Hij gaat aan de slag bij het investeringsfonds Global Infrastructure Partners. De kandidaturen voor zijn vervanging moeten tussen 7 februari en 14 maart worden ingediend. De benoeming zou voor begin april moeten gebeuren. Aan het hoofd van de Wereldbank staat traditioneel een Amerikaan, terwijl het IMF geleid wordt door een Europeaan.

bron: Belga