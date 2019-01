Historische sneeuwrecords, elfde lawinedode

In de Alpen kunnen de bewoners een zucht van verlichting slaken. Het is opgehouden met sneeuwen, en een nieuwe lading sneeuw is voorlopig niet in zicht. Voor morgen en donderdag wordt zelfs mooi weer voorspeld in de bergen. Toch blijft het uitkijken voor lawines. “De situatie blijft ernstig”, aldus de lawinewaarschuwingsdienst. In Oostenrijk is intussen een elfde lawinedode gevallen en zijn er enkele sneeuwrecords gesneuveld. In de deelstaat Karinthië stierf een 24-jarige skileraar uit Tsjechië. Hij was op de Ankogel samen met zijn vader buiten de piste aan het skiën, en werd verrast door een lawine. Dat brengt het aantal lawinedoden deze winter voorlopig op elf. Dat zijn er dubbel zoveel als het langjarig gemiddelde. Alleen in Tirol en Vorarlberg kwamen acht wintersporters om het leven.

Volgens de Oostenrijkse meteorologische dienst viel in Hochfilzen in Tirol sinds 1 januari 451 centimeter verse sneeuw. Dat is een nieuw record over 15 dagen sinds het begin van de lokale metingen in 1971. In Seefeld, in dezelfde deelstaat, viel sinds Nieuwjaar 283 centimeter verse sneeuw. Ook dat is een historisch record.







Vandaag waren nog meer dan honderd wegen afgesloten vanwege het lawinegevaar. Met de betere weersvoorspellingen moet daar gauw verandering in komen, verwachten de autoriteiten. In de deelstaat Salzburg zijn tijdelijk nog zo’n 20.000 mensen van de buitenwereld afgesloten.

De boekingen op korte termijn voor sneeuwvakanties in Oostenrijk mogen dan een serieuze dreun gekregen hebben, op lange termijn zijn de vooruitzichten goed. De boekingen voor februari, maart en april lopen vlot binnen. De mensen weten dat er geen tekort aan sneeuw zal zijn, luidt het.

