Gewezen Ivoriaanse president Gbagbo vrijgesproken voor misdaden tegen mensheid

Laurent Gbagbo is vandaag door het International Strafhof (ICC) in Den Haag vrijgesproken van misdaden tegen de mensheid. Het ICC beval de onmiddellijke vrijlating van de gewezen president van Ivoorkust. Samen met Gbagbo werd ook Charles Blé Goudé, voormalig leider van de radicale beweging Jonge Patriotten, die trouw is aan de ex-president van Ivoorkust, vrijgesproken. De twee vielen mekaar vandaag in de armen, toen ze het vonnis hoorden. In de rechtszaal weerklonk ook applaus van sympathisanten.

De 73-jarige Gbagbo, aan de macht sinds 2000, werd verantwoordelijk geacht voor moord en verkrachting in het West-Afrikaanse land na de presidentsverkiezingen van 2010. Hij verloor die verkiezingen, maar weigerde plaats te maken voor zijn uitdager, huidig president Alassane Ouattara.







Ook oproepen van de internationale gemeenschap om op te stappen waren tevergeefs. Bij de daaropvolgende vijf maanden durende burgeroorlog, die beëindigd werd na een interventie van het Franse leger, werden ongeveer 3.000 mensen omgebracht en naar schatting 150 vrouwen verkracht. De Fransen konden Gbagbo in april 2011 oppakken. In november van dat jaar werd hij overgebracht naar Den Haag.

De vrijlating van de twee beklaagden is uitgesteld tot morgen. Dat geeft het openbaar ministerie de tijd om een antwoord te formuleren op het vonnis. De beslissing van de rechters is een nieuwe kaakslag voor het ICC. Vorige pogingen van het Strafhof om hooggeplaatste politici – meestal Afrikaanse – te berechten, stuitten allemaal op obstakels. Zo werd in juni vorig jaar de voormalige Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba verrassend vrijgesproken in beroep. Hij was eerst veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor misdaden gepleegd door zijn militie in Centraal-Afrika tussen 2002 en 2003.

Bron: Belga