Gerechtelijk onderzoek humanitaire visa – Sant’Egidio distantieert zich: “niet geassocieerd met Kucam”

De christelijke lekengemeenschap Sant’Egidio distantieert zich dinsdagavond formeel van de vermeende praktijken van het opgepakte Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Sant’Egidio wijst erop dat haar “humanitaire corridor” voor 150 kwetsbare vluchtelingen uit Syrië op geen enkele manier geassocieerd is met Kucam, die forse bedragen zou hebben ontvangen om mensen uit onder meer Syrië naar België te halen via humanitaire visa. Sant’Egidio werkte voor haar project eveneens samen met het kabinet van voormalig staatssecretaris Theo Francken, maar verder is er geen link met Kucam. “Sant’Egidio wijst er op dat zij dhr. Kucam niet kent en op geen enkele manier met hem gewerkt heeft en vraagt dan ook met aandrang dat haar naam en die van de humanitaire corridors op geen enkele manier geassocieerd wordt of in verband gebracht wordt met de malafide praktijken van mensensmokkelaars”, klinkt het in een mededeling.

De humanitaire corridors zijn volgens Sant’Egidio “een transparant en bonafide initiatief” waarbij kwetsbare vluchtelingen op een legale manier naar België kunnen komen dankzij een partnerschap met alle in België erkende erediensten. De financiering gebeurt volledig via private sponsors, niet door de vluchtelingen zelf. “De erediensten van ons land stonden zelf in voor alle kosten, inclusief vlucht en visa-kosten, verblijf en integratie”, klinkt het.

bron: Belga