Elise Mertens speelt in tweede ronde tegen Russin Margarita Gasparyan

Elise Mertens (WTA 14) neemt het in de tweede ronde van de Australian Open op tegen de Russische Margarita Gasparyan (WTA 91). Die versloeg de Chinese qualifier Lin Zhu (WTA 118) met 4-6, 6-2 en 6-2. Mertens zette vandaag in de eerste ronde de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59) opzij met 6-2 en 7-5. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 24-jarige Gasparyan. Bij winst treft de Limburgse in de zestiende finales de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17) of de Russin Anastasia Potapova (WTA 89).

bron: Belga