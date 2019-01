Elia Viviani is meteen op afspraak voor Deceuninck – Quick-Step

De Italiaan Elia Viviani van het Belgische Deceuninck – Quick-Step heeft vandaag in de massasprint de eerste etappe van de Santos Tour Down Under gewonnen, de Australische opener van de WorldTour. De Belg Jasper Philipsen werd zesde ondanks een aanraking met de mobiele telefoon van een fan. De Australiër Caleb Ewan schoot eind vorige week al raak in de Down Under Classic, een criterium op de vooravond van de Tour Down Under waarin geen WorldTour-punten te verdienen waren. Met een korte etappe over 129 kilometer tussen North Adelaide en Port Adelaide startte de 21e editie van de Tour Down Under écht.

Meteen na de start vertrok de eerste vlucht van dit wielerseizoen, die werd gevormd door thuisrijders Michael Storer (Team Sunweb) en Jason Lea (Unisa), de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC Team) en de Kazak Artyom Zakharov (Astana). Nadat die laatste de strijd voor de eerste bergtrui verloor van Lea, liet hij zich terug afzakken richting het peloton, waar de controle gebeurde door de Belgische ploegen Deceuninck – Quick-Step en Lotto Soudal.







Bevin (derde), Storer (vierde) en Lea (zesde) hielden aan hun lange vlucht dan wel een plekje in de top tien van het algemene klassement over dankzij de bonificatieseconden die lagen te wachten aan de tussensprinten, maar in het verhaal voor de ritzege speelden ze geen rol: door de hitte en de harde tegenwind werden ze bijna veertig kilometer voor de finish al terug opgeslorpt door de grote groep, die compleet richting massasprint trok.

Die sprint werd sterk bepaald door de tegenwind en door de hectische aanloop, die de kansen kostte van Ewan en de Slovaak Peter Sagan. Wel op de afspraak was de jonge Duitser Max Walscheid (Team Sunweb), die de spurt vroeg inzette en met ruime voorsprong zijn eerste zege van het seizoen leek te gaan halen. Maar dat was buiten Viviani gerekend, die zich tussen de afsluiting en de concurrentie wurmde en als een duiveltje uit een doosje nog op en over Walscheid ging.

Walscheid hield wel nog de tweede plaats vast, de Italiaan Jakub Mareczko (CCC Team) werd derde voor Phil Bauhaus en Ryan Gibbons. De 20-jarige Jasper Philipsen raakte in volle sprint de telefoon van een filmende toeschouwer, die daarop de lucht werd in gekatapulteerd. Maar Philipsen zelf bleef recht en kon zijn nieuwe ploeg UAE – Team Emirates meteen een zesde plek bezorgen. Daarmee deed hij twee plaatsen beter dan Sagan.

Viviani is ook de eerste leider in de Tour Down Under. Hij heeft in het algemene klassement vier seconden voorsprong op Walscheid en vijf op Bevin en Storer.

Morgen wacht het peloton een etappe van 149 kilometer tussen Norwood en Angaston, met onderweg enkele klimmetjes en een oplopende finishstrook op het eind.

