Brexit-stemming meteen voer voor debat in Europees Parlement

Amper twaalf uur na de stemming over het brexit-akkoord in het Britse parlement, zal het Europees Parlement in Straatsburg debatteren over de stand van zaken. Ook Michel Barnier, die voor de Europese Unie de onderhandelingen met Londen voerde, zal aan het debat deelnemen. Omdat het akkoord straks weggestemd dreigt te worden en de gevolgen voor het Europees Parlement groot kunnen zijn, is het een debat om naar uit te kijken. Deze avond om 20 uur zullen de leden van het Britse Lagerhuis zich eindelijk kunnen uitspreken over het brexit-akkoord dat premier Theresa May met de EU overeengekomen is. Mogelijk wordt de tekst nog geamendeerd, maar dat May afstevent op een verpletterende nederlaag, lijkt als een paal boven water te staan.

Hoe het dan verder moet met de brexit, weet voorlopig niemand. Er wordt wel al volop gespeculeerd over een uitstel van het Britse vertrek uit de EU. Het zal een scenario zijn dat morgenochtend zeker ter sprake zal komen tijdens het debat in de plenaire vergaderzaal van het parlement in Straatsburg, dat om 8.30 uur van start gaat. Want als Londen de EU om uitstel vraagt en de 27 staatshoofden en regeringsleiders daar unaniem mee instemmen, kan dat de werking van het parlement ernstig verstoren.







Er is namelijk afgesproken dat het aantal leden van het Europees Parlement bij de start van de volgende legislatuur afgebouwd wordt van 751 naar 706. Door de brexit verdwijnen de 73 Britse parlementsleden uit het halfrond, maar 27 vrijgekomen zetels worden verdeeld onder de 27 overblijvende lidstaten. België houdt zijn 21 Europese volksvertegenwoordigers, maar Frankrijk mag er vanaf 1 juli 79 afvaardigen in plaats van 74 vandaag. Ook andere landen krijgen er MEP’s bij.

Maar wat als de brexit wordt uitgesteld tot na de Europese verkiezingen eind mei? Zullen de Britten dan nog steeds Europees parlementsleden kunnen afvaardigen? Wat betekent dit voor de samenstelling van het toekomstige parlement? En moeten de Fransen over enkele maanden 74, dan wel 79 Europarlementsleden verkiezen? In het Europees Parlement wordt momenteel niet op “hypothetische vragen” geantwoord, maar zeker is dat de kwestie de huidige leden en de medewerkers stilaan hoofdbrekens bezorgt.

bron: Belga