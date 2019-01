Brexit – “Bal ligt meer dan ooit in kamp van de Britten”

De federale regering “bereidt zich voor en neemt concrete maatregelen” om voorbereid te zijn op een eventueel Brits vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord. Dat heeft ontslagnemend premier Charles Michel dinsdagavond meegedeeld op Twitter in een reactie op de verwerping van het akkoord in het Britse parlement. “De bal ligt meer dan ooit in het kamp van de Britten”, zo verduidelijkte hij aan Belga.

Michel herinnerde eraan dat alle 27 staatshoofden en regeringsleiders duidelijk hebben gemaakt dat het akkoord over het Britse vertrek “het enige mogelijke” akkoord is. “Het is nu aan de Britten om de verantwoordelijkheid te nemen van de gevolgen van hun keuze”, aldus de eerste minister. Volgens hem kan een brexit zonder akkoord wel nog vermeden worden.

Intussen blijft de regering in lopende zaken volledig gemobiliseerd om de rechten van burgers en bedrijven te verdedigen, zo preciseerde de premier nog.

bron: Belga