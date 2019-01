Bomauto Kaboel: taliban eisen verantwoordelijkheid op

De taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontploffing van een bomvoertuig gisterenavond in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Daarbij vielen minstens vier doden, nog eens honderd anderen raakten gewond. De talibanstrijders kondigen ook nieuwe aanslagen aan in de Afghaanse hoofdstad. Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid zei via een WhatsApp-bericht dat vier aanvallers betrokken waren in de aanslag nabij een zwaarbeveiligd complex, waar tot voor kort talrijke buitenlanders logeerden, maar gisterenavond gedeeltelijk leeg was.

Volgens de woordvoerder had één strijder de explosieven in de vrachtwagen aangestoken, terwijl de drie anderen het complex aanvielen.







Vier mensen kwamen om het leven, onder wie drie bewakers. Daarnaast raakten 113 anderen gewond, aldus het ministerie van Gezondheid. De meerderheid van de gewonden zijn burgers die in aanpalende huizen wonen, of langskwamen op de weg naar Jalalabad.

In een ander bericht kondigden de taliban ook aan nog meer aanslagen te plegen in Kaboel, als reactie op de benoeming van Amrullah Saleh, een voormalige verantwoordelijke van de Afghaanse geheime diensten berucht in de strijd tegen de taliban, als minister van Binnenlandse Zaken.

Bron: Belga