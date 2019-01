BMW populairste merk op tweedehandsmarkt in 2018

De Duitse premiummerken zijn het populairst op de Belgische tweedehandsmarkt. BMW was vorig jaar goed voor de meest verkochte tweedehandswagens, gevolgd door respectievelijk Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel en Peugeot. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Indicata, onderdeel van online marketeer Autorola. In 2017 voerde Volkswagen de lijst aan, gevolgd door BMW, Mercedes-Benz, Opel en Peugeot. Bij de inschrijvingen van nieuwe auto’s stond Volkswagen in 2018 op de eerste plek, gevolgd door Renault, Peugeot, BMW en Mercedes-Benz. Indicata merkt op dat Toyota, Fiat, Mini, Land Rover en Porsche vorig jaar aanzienlijk beter presteerden in tweedehandsverkoop. Hyundai, Volvo, Skoda en Mazda presteerden dan weer beter in nieuwe verkoop.

Dieselwagens waren vorig jaar nog steeds koploper in de tweedehandsverkoop, maar volgens Indicata daalt hun populariteit. De online verkoop van tweedehandswagens in professioneel circuit daalde voor dieselwagens van 66 procent in januari 2018 naar 61 procent in december 2018. De benzinewagens kenden een stijging van 33,2 procent in januari 2018 naar 37,5 procent in december 2018.

Voor diezelfde periode was er een lichte stijging bij zowel de hybride (van 1,19 procent naar 1,58 procent) als elektrische wagens (van 0,08 procent naar 0,25 procent).

