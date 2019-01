Alexander Zverev stoot door zonder setverlies

Alexander Zverev (ATP 4) heeft zich vandaag overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Duitser, het vierde reekshoofd, versloeg de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 67) met 6-4, 6-1 en 6-4. Zijn volgende tegenstander wordt de winnaar van het Frans onderonsje tussen Jeremy Chardy (ATP 36) en Ugo Humbert (ATP 95). De 21-jarige Zverev geldt in Melbourne als een belangrijke outsider voor de titel. De winnaar van de ATP Finals in Londen eind vorig seizoen kon ‘down under’ wel nog geen brokken maken. Vorig jaar sneuvelde hij net als in 2017 in de derde ronde.

Twaalf maanden geleden botste Zverev in de zestiende finales op de Zuid-Koreaan Chung Hyeon. Die haalde vervolgens de halve finales, waarin hij opgaf tegen Roger Federer.







De 22-jarige Chung, nummer 25 van de wereld, kwalificeerde zich vandaag ook voor de tweede ronde maar had wel veel moeite met de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 78). Die plooide pas na ruim 3,5 uur en vijf sets (6-7 (5/7), 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 en 6-4). Chung treft in zijn volgende match de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 55).

bron: Belga