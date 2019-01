Aanslag Nairobi omvatte aanval op bank, wagens en een kamikaze in hotelfoyer

De “gecoördineerde” aanslag tegen het hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is om 13.00 uur Belgische tijd begonnen, zo heeft de Keniaanse politie vandaag, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC, gemeld. De aanslag begon met een aanval op een bank en de ontploffing van drie bommen in voertuigen, aldus de commerciële Britse omroep Sky. Er was ook een kamikaze in de foyer van het DusitD2 hotel bij betrokken. Daar liep een reeks gasten “ernstige verwondingen” op.

De politie zegt dat ondertussen zes van de zeven verdiepingen zijn veilig zijn.







Bron: Belga