Zo wordt de opvoeding van je kind ook wat groener

Veel mensen die bezorgd zijn om het milieu, leerden pas als volwassenen over het klimaat. Steeds meer jonge ouders zijn er zich van bewust dat de opvoeding van hun kind ook duurzamer kan. Wij zetten enkele eenvoudige, kindvriendelijke tips op een rijtje.

Wandel of fiets

Moedig je kind aan om zoveel mogelijk te wandelen of te fietsen. Als je kind naar school moet of bij een vriendje wil gaan spelen, kan je hem vertellen dat het heel goed is voor het milieu als mama of papa niet voortdurend voor chauffeur moet spelen.

Haal het meeste uit papier







Lang geleden was papier zeldzaam en duur. Tegenwoordig is kwaliteitsvol papier spotgoedkoop. Kinderen gaan er daarom nogal eens achteloos mee om. Na amper enkele zinnen geschreven te hebben, verdwijnen velletjes vaak snel in de prullenbak.

Onthoud dat er voor de productie van papier heel wat houtpulp en water nodig is. Stel daarom aan je kroost voor dat ze beide kanten van een velletje volledig moeten gebruiken vooraleer ze het weggooien.

Ga meer naar de bibliotheek

Het is altijd heerlijk om door nieuwe boeken te bladeren, maar de productie van boeken is ook erg milieuonvriendelijk. Neem je zoon –en/of dochterlief daarom eens vaker mee naar de bibliotheek. Je kan ook tweedehandsboeken aanschaffen.

Recycleer, recycleer, recycleer!

Mensen die het belang van recycleren niet mee hebben gekregen op jonge leeftijd, vinden het vaak een irritant karweitje om alles te sorteren en te recycleren. Vooral als het gaat om elektronische apparatuur of batterijen.

Als je je koters de gewoontes aanleert om te recycleren, dan zullen ze later ook die verantwoordelijkheid op zich nemen.

Doneer spullen

Je liefste schatten krijgen graag nieuwe speeltjes. Daar is op zich niks mis mee, maar vraag ze dan eens om hun oud speelgoed weg te geven aan een goed doel van zijn of haar keuze.

Maak je handen vuil

Elke dreumes zou moeten leren hoe hij een tuintje moet onderhouden. Als je dochter veel in aanraking komt met de natuur tijdens haar opvoeding, dan is de kans groot dat ze ook als milieubewuste volwassene door het leven zal stappen. Toon daarom aan je spruit hoe je kan composteren en een tuintje kan bouwen met enkel organische meststoffen en pesticiden.