Viktor uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ heeft relatie met broertje van ‘bad boy’ Brody

Vrijwel alle koppels die het in de ‘Ex on the Beach’-villa leuk met elkaar hadden, hebben het niet overleefd. Maar er zijn wel nieuwe liefdes ontstaan buiten het programma. Er waren al langer geruchten, maar vandaag maakte Viktor namelijk bekend een relatie te hebben met het broertje van Brody: Donnie.

Al bij de start van het vierde seizoen viel de blonde Viktor goed in de smaak bij de mannen. Diaz probeerde met haar aan te pappen, maar na meerdere dates bekende de 20-jarige Antwerpse toch geen toekomst te zien met hem.







Ondertussen had de getatoeëerde Brody – aka. Mr. Loco Loco – ook zijn oog op Viktor laten vallen, maar zij belandde al snel met ex Renan in bed, die plotseling in de villa kwam aanzetten. Helaas voor Viktor was ook die romance van korte duur nadat playboy Renan besloot bij Yasmine z’n kans te wagen.

Gisteravond was de laatste aflevering van het seizoen van het populaire MTV-programma te zien. Daarin bleek dat van geen enkel stel uit de villa de relatie het had overleefd. Maar er is wél een nieuw liefdeskoppel ontstaan. Tot grote verbazing van de kijkers thuis.