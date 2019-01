Selena Gomez maakt comeback op Instagram

Het ging Selena Gomez niet voor de wind in 2018. De zangeres werd eind oktober opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis omwille van een ‘mental breakdown’. Daarvoor had ze al aangekondigd dat ze tijdelijk niet meer op sociale media aanwezig zou zijn. Tot nu.

Psychiatrisch ziekenhuis

In september plaatste Selena een bericht op Instagram waarin ze liet weten even niet meer actief te zullen zijn op het sociale mediakanaal. Ze had besloten meer in het nu te leven en ze wilde even niet meer geconfronteerd worden met alle negatieve opmerkingen. Eind oktober liet ze zichzelf vervolgens opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat het niet goed ging met de zangeres. Dat was onder andere te wijten aan de psychologische gevolgen van haar niertransplantatie.

“Ik hou van jullie”







Gisteren gaf ze dus voor het eerst in maanden weer een teken van leven op Instagram. Ze plaatste drie foto’s van zichzelf. Inclusief een lange boodschap aan haar volgers: “Het is even geleden dat jullie nog van me hebben gehoord, maar ik wil iedereen een gelukkig jaar toewensen en jullie bedanken voor de liefde en steun. Vorig jaar was zonder twijfel een jaar vol zelfreflectie, uitdagingen en groei. Het zijn altijd dat soort uitdagingen die je tonen wie je bent en waartoe je in staat bent. Geloof me, het is niet makkelijk, maar ik ben fier op de persoon die ik aan het worden ben en ik kijk uit naar het komende jaar. Ik hou van jullie.” Gomez kwam wel nog regelmatig voorbij op foto’s van andere beroemdheden, onder andere op het profiel van haar goede vriendin Taylor Swift.