Kim Kardashian verklapt het geslacht van haar vierde kind

Kim Kardashian (38) heeft het goede nieuws bevestigd in de talkshow ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’: zij en haar man Kanye West (41) verwachten een vierde kindje. De realityster en rapper verklappen ook meteen het geslacht. Het wordt een jongetje!

Kardashian en West hebben samen al twee dochters, North (5) en Chicago (bijna 1), en een zoon, Saint (3). Het koppel roept voor de tweede keer de hulp van een draagmoeder in, omdat Kim wegens gezondheidsredenen niet meer zwanger mag worden.

Per ongeluk

Kims beroemde zussen Kourtney en Khloé waren ook aanwezig tijdens de talkshow en verklapten dat de geboorte voor binnenkort zal zijn. Ze waren wel verbaasd dat Kim het babynieuws plots met de wereld wilde delen. Daar had Kim zo haar redenen voor. “Wel, het zit zo, ik was dronken op ons kerstfeestje en ik heb het aan een paar mensen verteld”, verklaart Kim. “Ik weet niet meer aan wie. Dus ik kom liever zelf met de aankondiging.”