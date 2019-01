Datingapp brengt ‘Black Mirror’ tot leven

Bij het kijken van ‘Black Mirror’ lopen de koude rillingen ons over de rug. De serie is angstaanjagend realistisch en we hopen echt dat het zo ver niet zal komen. Een Amerikaanse webontwikkelaar liet zich inspireren door de aflevering ‘Hang The DJ’ en ontwierp zo een nieuwe datingapp.

‘Hang The DJ’

Julian Alexander doopte de app Juliet. Het achterliggende principe is zoals gezegd gebaseerd op een van de afleveringen van ‘Black Mirror’. In ‘Hang The DJ’ bepaalt AI met wie je afspreekt en hoelang jullie relatie zal duren. Dat kan variëren van twaalf uur tot twaalf jaar.

Juliet







Juliet werkt op een soortgelijke manier. Gebruikers zullen een vragenlijst moeten invullen en op basis daarvan zoekt de app een goede match. Ook zal Juliet proberen in te schatten hoelang jullie samen zullen blijven – al bij al mild in vergelijking met de serie. Wil je nog betere resultaten, dan kan je op basis van je ervaring pro’s en contra’s invullen. Al bij al toch een beetje griezelig.