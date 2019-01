Britse parlement verwerpt brexit-akkoord met grote meerderheid

Het Britse parlement heeft zich met 432 tegen 202 stemmen gekant tegen het akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie had bereikt over de voorwaarden voor het vertrek van haar land. De afwijzing van de parlementsleden vormt een dreun voor May en versterkt de politieke onzekerheid over het brexit-proces.

De parlementsleden kantten zich tegen het 585 bladzijden tellend akkoord waarin de voorwaarden voor de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staan opgelijst. Dat akkoord moest verzekeren dat het Britse vertrek op 29 maart op een geordende manier plaatsvindt.







In haar laatste interventie in het parlement voor de stemming had May gewaarschuwd voor de noodlottige gevolgen van een verwerping. Dat zou tot «onzekerheid, verdeeldheid en het risico op een brexit zonder akkoord» leiden, zo had de conservatieve premier de parlementsleden vergeefs voorgehouden.

Het is nu totaal onduidelijk hoe het brexit-proces zal voortgezet worden.

Motie van wantrouwen