Auto invoeren in België of in Nederland: een fluitje van een cent?

Mooi, een Europa met vrij verkeer van mensen en goederen. Dan moet een auto kopen over de grens toch een fluitje van een cent zijn? Niet dus, er komt wel wat bij kijken. En dat is in elk land zowat anders.

Neem nu het voorbeeld van België en Nederland. Koop je een tweedehandse auto in een ander EU-land, zoals Duitsland, dan starten beiden op gelijke voet. Koop je van een handelaar, betaal je de BTW (19% in dit geval) in Duitsland en hoeft dat niet meer in eigen land. Koop je van een particulier, dan is zelfs geen BTW verschuldigd.







Volgens Europa is een auto ‘nieuw’ binnen de eerste zes maanden na eerste ingebruikname of zolang hij geen 6.000 km op de teller heeft. In beide landen moet dan de BTW van 21% in eigen land betaald worden bij import. Komt die auto uit een niet-EU land, nieuw of tweedehands, komt er eerst nog een importheffing van 10% op de aankoopprijs bij, waarop dan BTW op het totaalbedrag berekend wordt.

Over de grens

Zodra je de auto over de grens hebt – op een tijdelijk kenteken of via transport – loopt het flink uit elkaar.

In België is het douanekantoor de eerste stop, waar je voor 0,03 euro het ‘roze formulier’ met het ‘vignet 705’ krijgt als je de juiste papieren kunt voorleggen, zoals aankoopbewijs en het Europese Certificate of Conformity (COC). Daarmee kun je naar de technische controle voor een uitgebreidere ‘keuring voor verkoop’. Voor een nieuwe auto is dat laatste niet nodig. Zodra je auto gekeurd is, kun je een eigen nummerplaat aanvragen, net zoals voor elke andere auto gekocht in eigen land.

Het hangt er wel van af of je in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont hoeveel je als inschrijvingsbelasting (BIV) gaat betalen, want dat is per regio verschillend, al dan niet gekoppeld aan het vermogen of de CO2-uitstoot van de auto. Gelukkig hebben ze allemaal wel een ergens een ‘calculator’ online staan om dat voor jou te berekenen. Voor oldtimers (vanaf 27 jaar in Vlaanderen) geldt een forfaitair tarief.

In Nederland moet je eerst langs bij een van de 16 keuringsstations van de RDW (verkeersadministratie) om je auto op kenteken te laten zetten. Je zult dan eerst de rest-BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen) moeten betalen. Die is degressief afhankelijk van de ouderdom en (vanaf 2013) van de CO2-uitstoot van de auto. Voor een nieuwe wagen (tenzij elektrisch) is dat 22% van de aankooprijs zonder nadien geplaatste accessoires.

Hoeveel precies die rest-BPM bedraagt, is een vrij complexe berekening waarvoor je de BPM calculator op Dasimport.nl. Vanaf 17,5 jaar ouderdom is die rest-BPM niet meer verschuldigd.