Titelverdediger Roger Federer stoot door op Australian Open zonder setverlies

Roger Federer (ATP 3) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. De titelhouder versloeg in de Rod Laver Arena de Oezbeek Denis Istomin (ATP 101) met 6-3, 6-4 en 6-4. Federer, het derde reekshoofd, speelt om een plek in de zestiende finales tegen de Engelsman Daniel Evans (ATP 189). Die schakelde in een duel tussen twee qualifiers de Japanner Tatsuma Ito (ATP 150) uit met 7-5, 6-1 en 7-6 (10/8).

Roger Federer (37) mikt op een zevende titel in Melbourne, een derde op rij. Hij won de ‘happy slam’ ook in 2004, 2006, 2007 en 2010.







bron: Belga