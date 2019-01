Recordaantal transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen

Vorig jaar zijn 7.020 transmigranten staande gehouden in de provincie West-Vlaanderen. Dat is een recordcijfer en ruim de helft meer dan het jaar ervoor. Dat meldt provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V), die dringend bijkomende maatregelen vraagt aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). In 2017 werden 4.550 mensen zonder papieren gevat. Het jaar ervoor waren dat er 6.792, maar vorig jaar lag dat aantal nog hoger dan in piekjaar 2016. Van hen is 65 procent aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge.

Gouverneur Decaluwé vraagt extra middelen en wil dat de gesprekken met Londen opnieuw opgestart worden om samen het probleem in te dijken.







bron: Belga