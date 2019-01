Opnieuw meer sociale woonleningen uitgereikt in 2018

In 2018 hebben het Vlaams Woningsfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) samen 4.617 sociale leningen uitgekeerd. Die waren goed voor een bedrag van 769.446.300 euro. Het gaat om een stijging tegenover het jaar voordien, toen er in totaal 4.573 sociale leningen werden verstrekt. Het Vlaams Woningsfonds reikte het voorbije jaar 2.199 sociale leningen uit. In totaal gaat het om een bedrag van 365.188.540 euro, laat algemeen directeur Peter Becuwe vandaag weten. In 2017 ging het om 2.174 leningen, voor een bedrag van 351.032.666 euro.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) verstrekte vorig jaar 2.418 sociale leningen. Dat zijn er 19 meer dan in 2017. Het totale beleende bedrag kwam uit op 404.257.760 euro, tegenover 387.710.739 euro in 2017.







De VMSW verleent een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest.

Ook in 2017 werden meer sociale leningen verstrekt dan het jaar voordien.

