May houdt vast aan brexit op 29 maart

De Britse premier Theresa May vindt nog steeds dat de datum van het Britse vertrek uit de Europese Unie, voorzien op 29 maart, niet uitgesteld zou mogen worden. Maar die optie helemaal uitsluiten, deed ze maandag niet in een toespraak in het Britse parlement aan de vooravond van een cruciale stemming over het terugtrekkingsakkoord dat met de Europese Unie is gesloten. “Ik denk niet dat de datum van 29 maart uitgesteld moet worden”, zo verklaarde May. “Het blijft het engagement van mijn regering om de Europese Unie op 29 maart te verlaten”, maar “sommigen hebben de intentie om een middel te vinden om dit te verhinderen”, zo voegde de conservatieve premier toe.

Verwacht wordt dat een meerderheid van de parlementsleden zich dinsdag tegen het terugtrekkingsakkoord zal uitspreken. Naargelang de prognoses zou May met 60 tot 200 stemmen verliezen. De eerste minister lanceerde maandag een laatste oproep aan de parlementsleden om de deal een kans te geven. “Kijk de komende 24 uren nog een keer naar het akkoord”, raadde ze hen aan.







Volgens May geeft de brief van de Europese leiders Jean-Claude Juncker en Donald Tusk voldoende garanties dat ook de Europeanen er alles aan zullen doen om te vermijden dat de Ierse backstop in werking moet treden. De conservatieve hardliners en de Noord-Ierse gedoogpartner van May, de DUP, willen niet weten van die noodoplossing, die moet vermijden dat er ooit grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland heringevoerd moeten worden.

Een verwerping van het terugtrekkingsakkoord zou volgens May noodlottige gevolgen kunnen hebben. Indien het Verenigd Koninkrijk op 29 maart zonder akkoord uit de Europese Unie valt, dan dreigt het land uiteen te vallen, zo waarschuwde de premier. Het zou niet enkel de voorstanders van een aansluiting van Noord-Ierland bij Ierland versterken, maar ook van zij die Schotse onafhankelijkheid prediken. “Dat is met zekerheid de echte bedreiging voor onze Unie”, aldus May.

Bron: Belga