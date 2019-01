Maria Sharapova opent met double bagel, ook Kerber wint vlot

Maria Sharapova (WTA 30) kende een probleemloze start van de Australian Open. De Russin gunde haar Britse tegenstander Harriet Dart (WTA 131), een qualifier, geen enkele game. Na ruim een uur tennis stond de 6-0, 6-0 eindstand op het bord. Sharapova, 31, won de Australian Open in 2008 en was er drie keer verliezend finaliste (2007, 2012 en 2015). In de tweede ronde wacht de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 64).

“Het is lang geleden dat ik hier de trofee in de lucht mocht steken”, vertelde Sharapova na haar vlotte zege. “Vandaag had mijn tegenstander niet haar beste dag, maar ik heb toch gedaan wat ik moest doen. Ik hou nog altijd van de competitie, van mezelf uitdagen.”







Tweede reekshoofd Angelique Kerber (WTA 2) zette de Sloveense Polona Hercog (WTA 92) opzij met 6-2 en 6-2. De Duitse, winnares van het toernooi in 2016, treft in de volgende ronde de Braziliaanse qualifier Beatriz Haddad Maria (WTA 195).

