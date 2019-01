Gabonese president onderweg naar zijn thuisland

De Gabonese president Ali Bongo is onderweg naar zijn thuisland nadat hij meer dan twee maanden in het buitenland verbleef als gevolg van een beroerte. In de hoofdstad Libreville zit hij dinsdag de eedaflegging van zijn nieuwe regering voor, zo is maandag vernomen in de entourage van de president. Vorige week was er nog een poging tot staatsgreep in Gabon. De putschisten rechtvaardigden hun actie onder meer met de gevolgen van de gezondheidstoestand van Ali Bongo op het bestuur van het land.

Ali Bongo werd eind oktober 2018 eerst in het ziekenhuis opgenomen in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarna verbleef hij in Marokko, eerst in een militair hospitaal, daarna in een privé-residentie in de hoofdstad Rabat.

Gabon wordt al vijftig jaar bestuurd door dezelfde familie. De 59-jarige Ali Bongo nam in 2009 de macht over van zijn vader.

Bron: Belga