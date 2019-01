Doden in Zimbabwe bij protesten tegen stijging brandstofprijzen

Bij de manifestaties maandag in Zimbabwe tegen de stijging van de brandstofprijzen zijn doden gevallen. Dat heeft minister van Veiligheid Owen Ncube laten weten, geciteerd door de regeringskrant The Herald. De minister sprak zich niet uit over aantallen. President Emmerson Mnangagwa verdubbelde de brandstofprijzen zaterdagavond vanwege de zware economische crisis, waardoor in Zimbabwe nu de hoogste brandstofprijzen ter wereld gelden. In verschillende steden in het land braken maandag protesten uit.

Bron: Belga