Dendermonde herdenkt slachtoffers Kim De Gelder tien jaar na steekpartij in crèche

Op 23 januari 2019 zal het tien jaar geleden zijn dat Kim De Gelder in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde twee baby’s en een kinderverzorgster doodstak. Het stadsbestuur van Dendermonde organiseert net als de voorbije jaren een stille herdenking. De Gelder werd veroordeeld tot levenslang en kan binnen vijf jaar een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling indienen, maar over de vraag tot internering vanuit de gevangenisdirectie wordt binnenkort geoordeeld. Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. De jury achtte De Gelder schuldig aan de moord op de 72-jarige Elza Van Raemdonck in Vrasene op 16 januari 2009.

Ook aan de moorden op 23 januari 2009 op de twee baby’s Corneel en Leon en de 54-jarige kinderverzorgster Marita Blindeman in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde, werd De Gelder schuldig verklaard. De Gelder was ook schuldig aan de moordpoging op de 22 aanwezigen in Fabeltjesland en de moordpoging op het gezin in Vrasene, buren van Elza Van Raemdonck.







bron: Belga