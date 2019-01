De burgemeester van het Poolse Gdansk is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een mesaanval gisterenavond. Dat meldt het persagentschap PAP op basis van het ziekenhuis. Burgemeester Pawel Adamowicz werd zondag neergestoken tijdens een liefdadigheidsevenement. In de nacht van zondag op maandag was hij al vijf uur lang geopereerd. Hij had verwondingen aan het hart, het middenrif en organen in de buik.

Bron: Belga